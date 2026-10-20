СМИ: Южная Корея решила отозвать часть дипломатов с Украины

Правительство Южной Кореи решило отозвать часть своих дипломатических работников с Украины. Об этом сообщает Yonhap.

Останутся без поддержки? Как изменятся отношения Южной Кореи и Украины

Власти республики отзовут ряд сотрудников своего посольства, отмечает RT.

Ранее Сеул объявил об отзыве посла Республики Корея на Украине. Такое решение было принято на фоне инцидента с раскрытием украинским президентом Владимиром Зеленским данных о передаче южнокорейской стороне военнопленных из КНДР.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры