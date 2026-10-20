СМИ: Южная Корея решила отозвать часть дипломатов с Украины
20 октября 202608:59
Юлия Савченко
Правительство Южной Кореи решило отозвать часть своих дипломатических работников с Украины. Об этом сообщает Yonhap.
Власти республики отзовут ряд сотрудников своего посольства, отмечает RT.
Ранее Сеул объявил об отзыве посла Республики Корея на Украине. Такое решение было принято на фоне инцидента с раскрытием украинским президентом Владимиром Зеленским данных о передаче южнокорейской стороне военнопленных из КНДР.
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