Над Россией сбили 136 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России более 130 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

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Дроны ликвидировали в период с 20.00 мск 19 октября до 08.00 20 октября. Всего было уничтожено 136 БПЛА, отмечает RT.

Военные сбили беспилотники в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской областях, а также над Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.

Накануне средства ПВО нейтрализовали над Россией 13 украинских дронов, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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