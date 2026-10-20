СМИ: Кушнер не будет лично присутствовать на встрече в Осло из-за гриппа

«Кушнер заболел гриппом и не будет присутствовать лично на встрече в Осло, чтобы не заразить других», — написал он.

Переговорщик поучаствует в обсуждениях в виртуальном формате.

Ранее стало известно, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф встретится с Зеленским в Осло. Также в переговорах поучаствуют представители Евросоюза и НАТО. По данным СМИ, затем Уиткофф намерен отправиться в Россию, пишет Ura.ru.

