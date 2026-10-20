СМИ: Кушнер не будет лично присутствовать на встрече в Осло из-за гриппа

Один из американских переговорщиков, зять лидера США Джаред Кушнер не будет присутствовать на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Норвегии из-за болезни. Об этом сообщил журналист Барак Равид в соцсети Х.

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«Кушнер заболел гриппом и не будет присутствовать лично на встрече в Осло, чтобы не заразить других», — написал он.

Переговорщик поучаствует в обсуждениях в виртуальном формате.

Ранее стало известно, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф встретится с Зеленским в Осло. Также в переговорах поучаствуют представители Евросоюза и НАТО. По данным СМИ, затем Уиткофф намерен отправиться в Россию, пишет Ura.ru.

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ФОТО: AP/TASS
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