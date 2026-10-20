В Тамбовской области после атаки ВСУ произошел пожар на территории предприятия

Пожар произошел на территории одного из предприятий в Тамбовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.

Как отметил губернатор, ночью и утром 20 октября над областью уничтожили четыре украинских дрона.

«В результате террористической атаки БПЛА... произошел пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа. Пострадавших нет», — написал Первышов на платформе «Макс».

К ликвидации возгорания привлекли все необходимые силы и средства.

Ранее Минобороны сообщило, что вечером 19 октября и ночью 20 октября над регионами России уничтожили 136 беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.

