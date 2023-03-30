Дезертир из нацполка «Азов» рассказал, как рыл окопы для российских солдат

После начала спецоперации военнослужащий убежал с позицией «Азова» на заводе Ильича в Мариуполе. В городе он притворился строителем и девять месяцев рыл окопы для подразделений армии РФ.

По словам военнослужащего, на побег его толкнул страх. Российские военные задержали дезертира в январе 2023 года в Шахтерском районе ДНР.

Армия РФ 5 марта поразила командный пункт «Азова» в Запорожской области, передает НСН.

