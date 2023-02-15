ФСБ заявила о задержании в Ростове-на-Дону члена «Азова»

По данным спецслужбы, в 2016 году, находясь на Украине, фигурант вступил в полк «Азов», в составе которого принял участие в так называемом марше наций. Утверждается, что по месту жительства у него нашли агитационные материалы и символику «Азова».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об «участии в деятельности террористической организации». Мужчина сейчас находится под стражей.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев накануне сообщил, что за 2022 год в России обвинительные приговоры по статье о терроризме и экстремизме были вынесены в отношении более 1500 человек. По его словам, таким делам суд уделяет особое внимание.

