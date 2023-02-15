ФСБ заявила о задержании в Ростове-на-Дону члена «Азова»
ФСБ отчиталась о задержании в Ростове-на-Дону участника запрещенного в России и признанного террористическим украинского полка «Азов». В Центре общественных связей ведомства сообщили, что мужчина прибыл в Россию как беженец и пытался легализоваться.
Как утверждает ФСБ, задержанный пропагандировал среди ростовской молодежи идеологию своего подразделения.
По данным спецслужбы, в 2016 году, находясь на Украине, фигурант вступил в полк «Азов», в составе которого принял участие в так называемом марше наций. Утверждается, что по месту жительства у него нашли агитационные материалы и символику «Азова».
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об «участии в деятельности террористической организации». Мужчина сейчас находится под стражей.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев накануне сообщил, что за 2022 год в России обвинительные приговоры по статье о терроризме и экстремизме были вынесены в отношении более 1500 человек. По его словам, таким делам суд уделяет особое внимание.
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