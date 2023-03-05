Российские войска нанесли удар по командному пункту нацполка «Азов» в Запорожской области
Подразделения Вооруженных сил России поразили командный пункт националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 марта.
«В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов»», — отметил представитель оборонного ведомства.
По его словам, ВС РФ также нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны, находящимся в районах населенных пунктов Нетайлово Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области.
Накануне Вооруженные силы РФ за минувшие сутки довели потери украинской армии в живой силе до 490 человек убитыми и ранеными. Об успехах на донецком направлении сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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