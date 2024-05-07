ВС РФ поразили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива

В сообщении говорится, что совместными действиями оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии также были поражены «склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах».

«Средства ПВО сбили 32 беспилотника, семь управляемых авиабомб «Hammer», семь реактивных снарядов «Vampire», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот уничтожил пять беспилотных катеров ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».