Минюст хочет ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой

Иск поступил в Центральный районный суд Волгограда. В министерстве юстиции заявили, что организация нарушила закон об НКО: не представила отчеты и сведения за 2024-й и 2025 годы, не получала корреспонденцию по адресу регистрации и не внесла изменения в сведения об адресе в ЕГРЮЛ.



Ведомство направляло фонду письма с требованиями устранить нарушения, но ситуация не поменялась.



Организация Елены Исинбаевой появилась в 2013 году для поддержки детей из соцучреждений через спорт, помощи начинающим атлетам и популяризации ЗОЖ.



Ранее благотворительный фонд спортсменки уже прекратил работу в РФ.

