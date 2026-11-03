Минюст хочет ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой

Минюст через суд хочет ликвидировать благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом РБК рассказали представители ведомства.

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Иск поступил в Центральный районный суд Волгограда. В министерстве юстиции заявили, что организация нарушила закон об НКО: не представила отчеты и сведения за 2024-й и 2025 годы, не получала корреспонденцию по адресу регистрации и не внесла изменения в сведения об адресе в ЕГРЮЛ.

Ведомство направляло фонду письма с требованиями устранить нарушения, но ситуация не поменялась.

Организация Елены Исинбаевой появилась в 2013 году для поддержки детей из соцучреждений через спорт, помощи начинающим атлетам и популяризации ЗОЖ.

Ранее благотворительный фонд спортсменки уже прекратил работу в РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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