Минюст хочет ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой
Минюст через суд хочет ликвидировать благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом РБК рассказали представители ведомства.
Иск поступил в Центральный районный суд Волгограда. В министерстве юстиции заявили, что организация нарушила закон об НКО: не представила отчеты и сведения за 2024-й и 2025 годы, не получала корреспонденцию по адресу регистрации и не внесла изменения в сведения об адресе в ЕГРЮЛ.
Ведомство направляло фонду письма с требованиями устранить нарушения, но ситуация не поменялась.
Организация Елены Исинбаевой появилась в 2013 году для поддержки детей из соцучреждений через спорт, помощи начинающим атлетам и популяризации ЗОЖ.
Ранее благотворительный фонд спортсменки уже прекратил работу в РФ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Москалькова заявила, что недоброжелатели не расколют народ России
- «Не только демография»: Милонов поддержал оценку влияния законопроектов на общество
- Умерла дочь Аркадия Райкина, актриса Екатерина Райкина
- Мерц поставил Трампу условие по поводу приглашения Путина на G20
- Тандем и «сарафан»: Как «Битва моторов» заработала миллиард
- МИД РФ выразил протест Норвегии из-за ареста российского судна
- Минюст хочет ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой
- Профессор МГУ предложил вернуть «Интернационал» курантам Кремля
- График выплат детских пособий в ноябре не изменится из-за праздника
- Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке ВСУ на гражданское авто