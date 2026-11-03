Эксперт объяснил, что с 1996 года исполняют гимн РФ на основе «Патриотической песни» Глинки, до этого — СССР, а еще раньше — «Интернационал».



По словам Черняховского, мелодия Глинки мало кому известна. Логичным решением после ремонта он считает возвращение нынешнего российского гимна, чья мелодия совпадает с советской, но лично ему ближе последний вариант.



Политолог объяснил это задачами, которые стоят перед РФ. Речь идет о защите угнетенных, восстановлении справедливости и равноправных отношениях между народами. В пример он привел сотрудничество Москвы с Африкой и странами третьего мира.



Черняховский признал, что инициатива поначалу вызовет непонимание, но убежден, что содержание произведения соответствует ценностям, которые Кремль отстаивает на международной арене.

