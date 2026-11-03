Профессор МГУ предложил вернуть «Интернационал» курантам Кремля

Доктор политических наук, профессор МГУ Сергей Черняховский в беседе с Life.ru предложил вернуть кремлевским курантам мелодию «Интернационала». Он считает, что заложенные в нем идеи защиты угнетенных и борьбы за справедливость актуальны и сегодня.

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Эксперт объяснил, что с 1996 года исполняют гимн РФ на основе «Патриотической песни» Глинки, до этого — СССР, а еще раньше — «Интернационал».

По словам Черняховского, мелодия Глинки мало кому известна. Логичным решением после ремонта он считает возвращение нынешнего российского гимна, чья мелодия совпадает с советской, но лично ему ближе последний вариант.

Политолог объяснил это задачами, которые стоят перед РФ. Речь идет о защите угнетенных, восстановлении справедливости и равноправных отношениях между народами. В пример он привел сотрудничество Москвы с Африкой и странами третьего мира.

Черняховский признал, что инициатива поначалу вызовет непонимание, но убежден, что содержание произведения соответствует ценностям, которые Кремль отстаивает на международной арене.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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