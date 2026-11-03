По его словам, у Украины заканчивается живая сила, а оставшиеся людские ресурсы остаются в отчаянном положении.



Он назвал подобное антигуманное отношение, при котором с гражданами обходятся хуже, чем с животными, возможным лишь при абсолютно выродившемся и коррумпированном режиме.



Также Саймонс подчеркнул, что ни «бастионы демократии» в ЕС, ни западные СМИ официально не высказываются о пыточной под украинской столицей.



На днях писали, что под Киевом из тайной тюрьмы для уклонистов освободили десятки человек.

