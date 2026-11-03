Профессор Саймонс сравнил Украину с Германией весны 1945 года

Профессор Грег Саймонс заявил, что Украина все больше напоминает Германию весной 1945 года из-за жесткого обращения со своими гражданами. Эксперт озвучил такое мнение в разговоре с RT.

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По его словам, у Украины заканчивается живая сила, а оставшиеся людские ресурсы остаются в отчаянном положении.

Он назвал подобное антигуманное отношение, при котором с гражданами обходятся хуже, чем с животными, возможным лишь при абсолютно выродившемся и коррумпированном режиме.

Также Саймонс подчеркнул, что ни «бастионы демократии» в ЕС, ни западные СМИ официально не высказываются о пыточной под украинской столицей.

На днях писали, что под Киевом из тайной тюрьмы для уклонистов освободили десятки человек.

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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