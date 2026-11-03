МИД РФ выразил протест Норвегии из-за ареста российского судна
В МИД РФ 3 ноября вызвали временного поверенного в делах Норвегии Бьерна Свенунгсена. Ему заявили решительный протест из-за продолжающихся в стране арестов российского движимого и недвижимого имущества по ходатайству украинских компаний, сообщила пресс-служба министерства.
В ведомстве уточнили, что в порту Баренцбург на Шпицбергене остается научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Его арестовали еще 2 сентября по решению норвежского суда, запросу «Нафтогаза Украины» и ряда других предприятий.
28 октября окружной суд Северного Тромса и Сеньи отклонил апелляцию треста «Арктикуголь». Разбирательство может затянуться на месяцы, добавили в МИД.
Там предупредили, что длительная зимняя стоянка неприспособленного для этого судна с учетом тяжелых арктических условий чревата его выходом из строя и серьезными последствиями для окружающей среды. Москва потребовала от Осло безусловного соблюдения международного права, включая Договор о Шпицбергене, который предусматривает свободу доступа граждан стран-участниц на архипелаг.
Сейчас это существенно затруднено из-за ареста объекта. Плюс из-за ограничительных мер Норвегии прекратилось авиасообщение с территорией, а «Профессор Молчанов» был единственным транспортом для доставки сотрудников и жизненно необходимых грузов.
Генконсул на Шпицбергене оказывает помощь экипажу.
Ранее рассказывали, почему будет сложно опротестовать арест судна «Профессор Молчанов».
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