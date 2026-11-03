Врач подсчитал, насколько запрет курьерам ездить по тротуарам снизит травматизм

Остеопат Александр Евдокимов в беседе с Life.ru уточнил, что запрет на передвижение курьеров по тротуарам может сократить число тяжелых травм при столкновениях с пешеходами на 15-20%.

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Врач уточнил, что проблемы со здоровьем после таких инцидентов могут быть серьезными, при встречном движении скорости суммируются. Курьеры двигаются примерно со скоростью 20 км/ч, и при прямом ударе возможны переломы, сотрясение мозга, ушибы и даже смертельные исходы.

При касательном же столкновении человек может отделаться ссадинами.

Евдокимов уверен, что одним запретом проблему не решить. Нужны понятные правила для курьеров, обучение и инструктаж, а также контроль технического состояния транспорта. Особую ответственность должны нести крупные службы доставки. По его словам, даже регулярный инструктаж способен уменьшить травматизм на 10-15%.

Врач обратил внимание и на плохую заметность устройств в темноте: некоторые электровелосипеды не оборудованы катафотами. Светоотражатели на одежде доставщиков, по его оценке, могут сократить число происшествий еще примерно на 15%.

Недавно сообщали, что агрегаторы начали выводить доставщиков на дороги общего пользования с тротуаров.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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