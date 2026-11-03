Врач подсчитал, насколько запрет курьерам ездить по тротуарам снизит травматизм

Врач уточнил, что проблемы со здоровьем после таких инцидентов могут быть серьезными, при встречном движении скорости суммируются. Курьеры двигаются примерно со скоростью 20 км/ч, и при прямом ударе возможны переломы, сотрясение мозга, ушибы и даже смертельные исходы.



При касательном же столкновении человек может отделаться ссадинами.



Евдокимов уверен, что одним запретом проблему не решить. Нужны понятные правила для курьеров, обучение и инструктаж, а также контроль технического состояния транспорта. Особую ответственность должны нести крупные службы доставки. По его словам, даже регулярный инструктаж способен уменьшить травматизм на 10-15%.



Врач обратил внимание и на плохую заметность устройств в темноте: некоторые электровелосипеды не оборудованы катафотами. Светоотражатели на одежде доставщиков, по его оценке, могут сократить число происшествий еще примерно на 15%.



Недавно сообщали, что агрегаторы начали выводить доставщиков на дороги общего пользования с тротуаров.

