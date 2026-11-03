Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке ВСУ на гражданское авто
В результате атаки беспилотника ВСУ на движущийся гражданский автомобиль погибли два человека. Об этом сообщили представители Запорожской АЭС вечером 3 ноября.
Одна из погибших — сотрудница электростанции. Это уже третий специалист ЗАЭС, который умер за последние две недели, и тринадцатый с апреля.
Атаки на гражданские машины и убийства мирных людей на Запорожской АЭС назвали целенаправленным терроризмом. Коллектив станции выразил соболезнования родным и близким обоих погибших.
Ранее беспилотник ВСУ убил сварщика местной электростанции, который ехал на работу на электросамокате.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Москалькова заявила, что недоброжелатели не расколют народ России
- «Не только демография»: Милонов поддержал оценку влияния законопроектов на общество
- Умерла дочь Аркадия Райкина, актриса Екатерина Райкина
- Мерц поставил Трампу условие по поводу приглашения Путина на G20
- Тандем и «сарафан»: Как «Битва моторов» заработала миллиард
- МИД РФ выразил протест Норвегии из-за ареста российского судна
- Минюст хочет ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой
- Профессор МГУ предложил вернуть «Интернационал» курантам Кремля
- График выплат детских пособий в ноябре не изменится из-за праздника
- Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке ВСУ на гражданское авто