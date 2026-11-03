Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке ВСУ на гражданское авто

В результате атаки беспилотника ВСУ на движущийся гражданский автомобиль погибли два человека. Об этом сообщили представители Запорожской АЭС вечером 3 ноября.

В Ярославле два сотрудника НПЗ пострадали при атаке ВСУ

Одна из погибших — сотрудница электростанции. Это уже третий специалист ЗАЭС, который умер за последние две недели, и тринадцатый с апреля.

Атаки на гражданские машины и убийства мирных людей на Запорожской АЭС назвали целенаправленным терроризмом. Коллектив станции выразил соболезнования родным и близким обоих погибших.

Ранее беспилотник ВСУ убил сварщика местной электростанции, который ехал на работу на электросамокате.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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