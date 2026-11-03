Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке ВСУ на гражданское авто

Одна из погибших — сотрудница электростанции. Это уже третий специалист ЗАЭС, который умер за последние две недели, и тринадцатый с апреля.



Атаки на гражданские машины и убийства мирных людей на Запорожской АЭС назвали целенаправленным терроризмом. Коллектив станции выразил соболезнования родным и близким обоих погибших.



Ранее беспилотник ВСУ убил сварщика местной электростанции, который ехал на работу на электросамокате.

