Авиация и силы ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS производства США
Российскими средствами ПВО и авиацией был сбит 201 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что также были уничтожены 15 ракет АТАCМS, 17 бомб Hammer, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган».
Кроме того, подразделения «Южной» группировки поразили живую силу и технику украинской стороны. Потери ВСУ составили больше 2325 военных, семь танков и четыре бронетранспортера М113.
Рано утром в субботу четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS уничтожили над Крымом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Авиация и силы ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS производства США
- В Дании 15-летним подросткам разрешили делать аборты без согласия родителей
- Благодатный огонь сошел в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме
- Жители Свердловской области остались без света из-за снегопада
- Минобороны России: Система ПВО сбила два украинских дрона на Белгородской областью
- Отмену концерта бардов Никитиных в Москве объяснили болезнью
- МАК завершил окончательный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево в 2019 году
- СМИ назвали дату выписки Куклачева из больницы
- Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве
- Родственники экс-командира спецназа Ульмана опровергли слухи о его смерти на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru