Авиация и силы ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS производства США

В российском оборонном ведомстве отметили, что также были уничтожены 15 ракет АТАCМS, 17 бомб Hammer, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган».

Кроме того, подразделения «Южной» группировки поразили живую силу и технику украинской стороны. Потери ВСУ составили больше 2325 военных, семь танков и четыре бронетранспортера М113.

Рано утром в субботу четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS уничтожили над Крымом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

