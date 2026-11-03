График выплат детских пособий в ноябре не изменится из-за праздника

График выплаты детских пособий в ноябре нынешнего года не поменяется из-за праздника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.

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Единственное исключение составляет ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет для работающих родителей. Его перечислят досрочно, 6-го числа.

В фонде объяснили, что когда обычная дата выплаты выпадает на выходной, она приходит в последний день рабочей недели.

Ранее федеральное правительство упростило получение детских пособий переселенцам из приграничья, которые временно перебрались в безопасные районы.

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ФОТО: ТАСС
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