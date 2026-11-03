График выплат детских пособий в ноябре не изменится из-за праздника
График выплаты детских пособий в ноябре нынешнего года не поменяется из-за праздника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.
Единственное исключение составляет ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет для работающих родителей. Его перечислят досрочно, 6-го числа.
В фонде объяснили, что когда обычная дата выплаты выпадает на выходной, она приходит в последний день рабочей недели.
Ранее федеральное правительство упростило получение детских пособий переселенцам из приграничья, которые временно перебрались в безопасные районы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Австралиец поймал редкую рыбу и стал миллионером
- «Вышка» не нужна? В Госдуме объяснили падение выдачи образовательных кредитов
- Москалькова заявила, что недоброжелатели не расколют народ России
- «Не только демография»: Милонов поддержал оценку влияния законопроектов на общество
- Умерла дочь Аркадия Райкина, актриса Екатерина Райкина
- Мерц поставил Трампу условие по поводу приглашения Путина на G20
- Тандем и «сарафан»: Как «Битва моторов» заработала миллиард
- МИД РФ выразил протест Норвегии из-за ареста российского судна
- Минюст хочет ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой
- Профессор МГУ предложил вернуть «Интернационал» курантам Кремля