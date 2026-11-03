График выплат детских пособий в ноябре не изменится из-за праздника

Единственное исключение составляет ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет для работающих родителей. Его перечислят досрочно, 6-го числа.



В фонде объяснили, что когда обычная дата выплаты выпадает на выходной, она приходит в последний день рабочей недели.



Ранее федеральное правительство упростило получение детских пособий переселенцам из приграничья, которые временно перебрались в безопасные районы.

