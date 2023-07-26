Депутат Шеремет предложил создавать аналоги ракет HIMARS и Storm Shadow

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия собирается изучать современную западную технику, которая досталась ей в качестве военных трофеев.

После стало известно, что Великобритания изучает российские танки в секретной лаборатории, заявил начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин. По его словам, подбитые боевые машины «разбираются по частям» на одном из самых секретных объектов — в лаборатории в Портон-Дауне, сообщает «Радиоточка НСН».

