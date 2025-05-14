Четверых участников погрома в аэропорту Махачкалы приговорили к 10 годам тюрьмы
Суд признал виновными четверых участников погромов в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, им назначали 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Уточняется, что нарушители принимали активное участие в беспорядках и отказывались выполнить требования сотрудников транспортной безопасности. Подсудимые признали свою вину. Еще несколько десятков арестованных ожидают решений суда.
В октябре 2023 года в международном аэропорту Уйташ приземлился лайнер из Израиля. Эта новость вызвала негодование местных жителей на фоне обострения конфликта в секторе Газа. По данным МВД, 1200 человек прорвались на взлетную полосу и пытались ворваться в самолет. 60 из них были задержаны полицией. Аэропорт оценил ущерб в 285 млн рублей.
Ранее уже 84 человека получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, напоминает НСН.
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