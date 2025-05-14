В Москве открылся фестиваль китайского кино

Смотр фильмов производства КНР одновременно с Москвой проходит также в Санкт-Петербурге и Казани. Он входит в программу Годов культуры России и Китая.

В программу фестиваля вошли такие фильмы, как «Творение богов: Битва с демонами», «Большой мир», «Кунг-фу пацан», военная драма «Скрытый клинок», исторический триллер «Над обрывом», комедия «Моя страна, мои родители» и документальный фильм «Затопление лайнера Lisbon Maru».

Ранее владельцы кинотеатров заявили о непопулярности азиатского кино среди россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

