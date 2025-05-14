В Москве открылся фестиваль китайского кино
Картина «Детектив из Чайнатауна, 1900 год» режиссера Дай Мо открыла в столичном кинотеатре «Иллюзион» Фестиваль китайского кино, сообщает «Российская газета».
Смотр фильмов производства КНР одновременно с Москвой проходит также в Санкт-Петербурге и Казани. Он входит в программу Годов культуры России и Китая.
В программу фестиваля вошли такие фильмы, как «Творение богов: Битва с демонами», «Большой мир», «Кунг-фу пацан», военная драма «Скрытый клинок», исторический триллер «Над обрывом», комедия «Моя страна, мои родители» и документальный фильм «Затопление лайнера Lisbon Maru».
Ранее владельцы кинотеатров заявили о непопулярности азиатского кино среди россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru