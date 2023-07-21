Путин: хваленая и неуязвимая техника ВСУ горит и уступает иногда советскому оружию

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская техника, которую все нахваливали и называли неуязвимой успешно уничтожается российскими силами.

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Глава государства отметил, что техника ВСУ иногда уступает даже советскому оружию.

Путин подчеркнул профессиональные действия командования СВО. По его словам, военачальник стойко выполняют свой долг.

Между тем, российский лидер заявил, что польско-литовско-украинское воинское соединение хотят использовать для оккупации территорий Западной Украины, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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