Актрису Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище

На траурной церемонии присутствовали близкие Гребешковой, а также её коллеги. Венки на могилу прислали «Гайдай-центр» и Союз кинематографистов РФ.

Как отметила народная артистка РСФСР Тамара Сёмина, Гребешкова хотела, чтобы в последний путь её проводили без торжеств, сообщает RT.

Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам её внучки Ольги Худяковой, причиной смерти стал «возраст».