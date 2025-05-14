Актрису Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище

Заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище рядом с мужем, легендарным кинорежиссёром Леонидом Гайдаем.

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На траурной церемонии присутствовали близкие Гребешковой, а также её коллеги. Венки на могилу прислали «Гайдай-центр» и Союз кинематографистов РФ.

Как отметила народная артистка РСФСР Тамара Сёмина, Гребешкова хотела, чтобы в последний путь её проводили без торжеств, сообщает RT.

Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам её внучки Ольги Худяковой, причиной смерти стал «возраст».

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ФОТО: РИА Новости
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