Таможня конфисковала кокаина на 500 млн рублей в порту Санкт-Петербурга
Полиция и сотрудники Балтийской таможни пресекли поставку кокаина стоимостью в 500 млн рублей. Партия была задержана в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале.
Отмечается, что суммарный вес партии нелегального товара составил 50 кг. Его доставило в Россию судно из Латинской Америки. Преступники спрятали пакеты с белым порошком в специальном тайнике в технических отсеках корабля.
В результате рейда было возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотических веществ. Расследование еще продолжается. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее челябинская полиция изъяла 300 кг наркотиков на миллиард рублей, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru