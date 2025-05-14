Таможня конфисковала кокаина на 500 млн рублей в порту Санкт-Петербурга

Полиция и сотрудники Балтийской таможни пресекли поставку кокаина стоимостью в 500 млн рублей. Партия была задержана в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что суммарный вес партии нелегального товара составил 50 кг. Его доставило в Россию судно из Латинской Америки. Преступники спрятали пакеты с белым порошком в специальном тайнике в технических отсеках корабля.

В результате рейда было возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотических веществ. Расследование еще продолжается. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее челябинская полиция изъяла 300 кг наркотиков на миллиард рублей, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургКонтрабандаКокаин

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