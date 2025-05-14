Таможня конфисковала кокаина на 500 млн рублей в порту Санкт-Петербурга

Отмечается, что суммарный вес партии нелегального товара составил 50 кг. Его доставило в Россию судно из Латинской Америки. Преступники спрятали пакеты с белым порошком в специальном тайнике в технических отсеках корабля.

В результате рейда было возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотических веществ. Расследование еще продолжается. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее челябинская полиция изъяла 300 кг наркотиков на миллиард рублей, напоминает НСН.

