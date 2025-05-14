Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 629 тысяч гектаров
В Забайкалье продолжают действовать 49 лесных пожаров, площадь которых превысила 629 тысяч гектаров. Об этом заявили в МЧС РФ.
По данным ведомства, локализованы 14 очагов на площади более 120 тысяч гектаров.
«Близ посёлка Ясный Читинского района лесной пожар охватил 1,2 гектара. Его тушат 50 специалистов и 11 единиц техники... Помогают местные жители», - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что угрозу распространения огня в сторону населённого пункта ликвидировали.
Ранее в Рослесхозе заявили, что из-за лесных пожаров в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru