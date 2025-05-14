Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 629 тысяч гектаров

По данным ведомства, локализованы 14 очагов на площади более 120 тысяч гектаров.

«Близ посёлка Ясный Читинского района лесной пожар охватил 1,2 гектара. Его тушат 50 специалистов и 11 единиц техники... Помогают местные жители», - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что угрозу распространения огня в сторону населённого пункта ликвидировали.

Ранее в Рослесхозе заявили, что из-за лесных пожаров в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера, сообщает RT.

