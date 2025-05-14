СМИ: Uniqlo не вернется в Россию из-за обещания главы компании

Японский производитель одежды Uniqlo не вернется в Россию из-за обещания, данного основателем компании Тадаси Янаи. Об этом сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик, пишут «Ведомости».

Как отметил Репик, Янаи пообещал, что бренд не вернется в Россию, и компания не может предпринять такие шаги. По его словам, японские правые экстремисты устраивали беспорядки у офисов бизнесмена и «фактически вынудили дать обещание».

«Сейчас он говорит: “Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях”», — указал председатель «Деловой России».

Uniqlo приостановила работу в РФ в марте 2022 года на фоне украинского конфликта. Летом 2023-го компания отказалась от аренды помещений для российских магазинов. При этом в текущем году СМИ сообщили, что Uniqlo якобы рассматривает возможность возвращения в РФ и подыскивает сотрудников.

