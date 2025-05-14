В России введут запрет на монополию провайдеров в домах

Он отметил, что в течение одного-двух лет появится стандарт о конкурентном доступе различных компаний в новостройки. Проект будет требовать присутствия минимум трех поставщиков услуг в одном здании.

Министр добавил, что такие же изменения будут ожидать и жильцов старого домового фонда. По его словам, министерство уже работает в этой области.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала проверку ограничения доступа провайдеров в жилые комплексы компании «ПИК», напоминает НСН.

