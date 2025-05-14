В России введут запрет на монополию провайдеров в домах

В России запретят монополии интернет-провайдеров в жилых домах в ближайшие два года. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе пленарного заседания «Умный город в структуре новых национальных проектов».

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Он отметил, что в течение одного-двух лет появится стандарт о конкурентном доступе различных компаний в новостройки. Проект будет требовать присутствия минимум трех поставщиков услуг в одном здании.

Министр добавил, что такие же изменения будут ожидать и жильцов старого домового фонда. По его словам, министерство уже работает в этой области.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала проверку ограничения доступа провайдеров в жилые комплексы компании «ПИК», напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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