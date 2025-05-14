Москалькова призвала увеличить выплаты ветеранам боевых действий

Установленная для ветеранов боевых действий ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в 4,5 тысячи рублей «чрезвычайно мала». Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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По её мнению, размер выплаты не соответствует тому вкладу, которую россиийские воины внесли «в обеспечение безопасности государства».

«Предлагаю обратиться в государственные органы о рассмотрении вопроса об увеличении вопроса ЕДВ с учетом дифференцированного подхода», - отметила она.

Москалькова добавила, что следует учитывать где, когда и в течение какого срока ветеран находился в зоне боевых действий.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что семьи участников спецоперации на Украине могут получить бесплатную юридическую помощь, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВыплатыВетераныОмбудсменТатьяна Москалькова

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