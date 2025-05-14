Москалькова призвала увеличить выплаты ветеранам боевых действий

По её мнению, размер выплаты не соответствует тому вкладу, которую россиийские воины внесли «в обеспечение безопасности государства».

«Предлагаю обратиться в государственные органы о рассмотрении вопроса об увеличении вопроса ЕДВ с учетом дифференцированного подхода», - отметила она.

Москалькова добавила, что следует учитывать где, когда и в течение какого срока ветеран находился в зоне боевых действий.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что семьи участников спецоперации на Украине могут получить бесплатную юридическую помощь, сообщает RT.

