Москалькова призвала увеличить выплаты ветеранам боевых действий
Установленная для ветеранов боевых действий ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в 4,5 тысячи рублей «чрезвычайно мала». Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её мнению, размер выплаты не соответствует тому вкладу, которую россиийские воины внесли «в обеспечение безопасности государства».
«Предлагаю обратиться в государственные органы о рассмотрении вопроса об увеличении вопроса ЕДВ с учетом дифференцированного подхода», - отметила она.
Москалькова добавила, что следует учитывать где, когда и в течение какого срока ветеран находился в зоне боевых действий.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что семьи участников спецоперации на Украине могут получить бесплатную юридическую помощь, сообщает RT.
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