В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки

Также Рахмон подписал законы «Об инвестициях и стимулировании инвестиционной деятельности» и «О воинской обязанности и военной службе».

«Подписанные законы способствуют экономическому и социальному развитию страны и улучшению жизни людей», - говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация каноэ лишила россиянина Михаила Павлова допуска к соревнованиям в нейтральном статусе из-за лайков под видео выступлений президента РФ Владимира Путина на тему СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

