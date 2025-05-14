В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал ряд законов. Как сообщает его пресс-служба, в их числе документ, отменяющий уголовную ответственность за лайки и иные отметки в соцсетях.

Маск после ареста Дурова не исключил казней в Европе за лайки

Также Рахмон подписал законы «Об инвестициях и стимулировании инвестиционной деятельности» и «О воинской обязанности и военной службе».

«Подписанные законы способствуют экономическому и социальному развитию страны и улучшению жизни людей», - говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация каноэ лишила россиянина Михаила Павлова допуска к соревнованиям в нейтральном статусе из-за лайков под видео выступлений президента РФ Владимира Путина на тему СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СоцсетиУголовное НаказаниеТаджикистан

Горячие новости

Все новости

партнеры