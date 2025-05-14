В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал ряд законов. Как сообщает его пресс-служба, в их числе документ, отменяющий уголовную ответственность за лайки и иные отметки в соцсетях.
Также Рахмон подписал законы «Об инвестициях и стимулировании инвестиционной деятельности» и «О воинской обязанности и военной службе».
«Подписанные законы способствуют экономическому и социальному развитию страны и улучшению жизни людей», - говорится в сообщении.
Ранее Международная федерация каноэ лишила россиянина Михаила Павлова допуска к соревнованиям в нейтральном статусе из-за лайков под видео выступлений президента РФ Владимира Путина на тему СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru