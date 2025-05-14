Оззи Осборн пообещал покончить с образом жизни рок-звезды

76-летний музыкант заявил, что этот концерт станет его последним выступлением на сцене, а также пообещал после него покончить с образом жизни рок-звезды. Жена Осборна Шэрон также подтвердила, что музыкант окончательно завершит карьеру и сможет расслабиться на пенсии.

«Мы заведем несколько пони, кур и миллион собак», — рассказала она.

У Оззи Осборна в 2003 году была диагностирована болезнь Паркинсона. В предстоящем концерте он будет парить над стадионом, сидя на троне. Или просто будет сидеть на сцене.

Ранее жена Оззи Осборна заявила, что он не может ходить, но сохранил голос, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

