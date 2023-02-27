«Делают зомби»: Зачем украинских солдат пичкают наркотиками

Ранее глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на запрос болгарского журналиста заявил, что практически у 50% убитых бойцов ВСУ находят при себе психотропные вещества – «различные таблетки, соли, амфетамин и так далее».

Клинцевич поразился тому, как НАТО и украинские военноначальники делают из бойцов зомби.

«Так, как делают «зомби» из бойцов НАТО и украинские начальники - это удивительно. У нас есть масса примеров, как бойцы не реагируют даже на прямое ранение, находясь в наркотическом состоянии. Об этом всегда говорят пленные. Это сказывается на здоровье, но и очень сильно оптимизируется их боевая деятельность. Когда у человека три-четыре попадания в тело, а он бежит. Никакой реакции на это, никакого болевого шока. Это страшная вещь. Отсюда и огромные потери людей со стороны ВСУ», - объяснил ветеран.

Он отметил, что чрезмерное употребление психотропных препаратов нарушает связь с реальностью. Человек будет вести себя неадекватно и воспринимать все по-другому. Ветеран рассказал, что в Афганистане бойцы употребляли легкие наркотики.

«Афганцы, безусловно, принимали наркотики. В основном, легкие. Это была беда. Наши бойцы тоже искали возможность принять это все. Это было не массово, но случаи такие были. Это очень жестко пресекалось с нашей стороны, а у афганцев это было нормой. Трудно сказать, насколько это помогало. Мы никогда это не анализировали, но у них была своя методика, которая нас сильно удивляла. Казалось бы, маленький худощавый такой человек мог длительное время идти и нести большой груз. Мы были сильнее, крупнее и здоровее на первый взгляд, но выносливостью афганцы поражали. Трудно сказать, были ли к этому как-то причастны препараты какие-то, но мы все поражались», - сказал Клинцевич.

Он также рассказал о таблетках, которые давали русским военным в Афганистане, после приёма которых бойцы могли находиться в боевом состоянии порядка двух суток.

«Что касается нас, то у нас были такие таблетки, которые обездвиживали воду в организме и придавали энергии. Я сам такое несколько раз употреблял. В течение нескольких суток ты находишься в боевом состоянии, а потом были тяжелые «отходняки» - потеря энергии и так далее. Помимо этого, у каждого офицера с собой во время боя был такой пакет с морфином, чтобы в случае ранения бойца выдать ему наркотик в качестве обезболивающего. После каждого применения мы отписывались о том, где, когда, кому и при каких обстоятельствах был уколот морфин», - сообщил экс-сенатор.

Он подчеркнул, что украинские военные иногда вынуждены принимать наркотики.

«Последние несколько месяцев появилась новая тенденция. Когда наши войска берут какие-то территории с захватом пленных, оказывается, что одни бойцы остались там, а офицеров нет. Начинают выяснять, как же так получилось. Пленные рассказывают, что офицеры три дня назад ушли и велели бойцам оставаться на месте под страхом смерти. Тогда многие и принимают психотропные вещества, чтобы создавалось впечатление психологической поддержки. Думаю, им это все раздают в неограниченном количестве. Это правда», - рассказал Клинцевич.



По его словам, украинские военные существуют в постоянном страхе и жестокости, так как военноначальники запугивают их.

«Как рассказывают многие военнопленные, иногда украинские бойцы вынуждены идти в атаку, понимая, что так у них больше шансов выжить, так как в противном случае расстреляют без суда и следствия. Еще и труп покажут остальным, сказав, что он предатель и трус. У них очень жесткие отношения между командирами и бойцами. Подчинение выбивается страхом, а не авторитетом», - заключил наш собеседник.

Ранее Пригожин заявлял, что украинские военнослужащие активно применяют химическое оружие – в основном с фосфором.

