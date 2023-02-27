«У половины – амфетамин или соли»: Пригожин рассказал о «химии» бойцов ВСУ
Практически у 50% убитых бойцов ВСУ находят при себе психотропные вещества – «различные таблетки, соли, амфетамин и так далее», заявил глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на запрос болгарского журналиста.
«Психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии», - заявил он.
Кроме того пресс-служба Пригожина опубликовала видео с пленным, который рассказывает об экспериментах над украинскими военнослужащими. Их цель – якобы создание «универсального солдата» с помощью медикаментозного воздействия, в том числе за счет снижения болевых порогов.
Ранее психиатр Олег Гончаров объяснял, что психотропные вещества нужны бойцам ВСу для того, чтобы долго обходиться без сна и повысить выносливость. По его словам, такая практика есть вов сех вооруженных конфликтах.
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