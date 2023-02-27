Пригожин обвинил ВСУ в применении фосфорного оружия

По его словам, это «различные соединения фосфора, отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах». «Их скидывают с помощью боеприпасов, с беспилотных летательных аппаратов и прочими способами», - отметил он.

О том, что украинские военные начали применять боеприпасы с фосфором, еще в феврале 2022 года заявляло Минобороны РФ. Тогда признаки применения такого оружия заметили во время боев под Киевом.

Позже уже в США обвиняли Украину в поставках боеприпасов с белым фосфором Азербайджану.

