Пригожин обвинил ВСУ в применении фосфорного оружия

Украинские военнослужащие активно применяют химическое оружие – в основном с фосфором, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его заявление распространила пресс-служба.

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По его словам, это «различные соединения фосфора, отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах». «Их скидывают с помощью боеприпасов, с беспилотных летательных аппаратов и прочими способами», - отметил он.

О том, что украинские военные начали применять боеприпасы с фосфором, еще в феврале 2022 года заявляло Минобороны РФ. Тогда признаки применения такого оружия заметили во время боев под Киевом.

Позже уже в США обвиняли Украину в поставках боеприпасов с белым фосфором Азербайджану.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУХимическое ОружиеЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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