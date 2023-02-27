СМИ: Российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей ВСУ и гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 240 военных

Отмечается, что накануне российские военные ударили по стоянке техники противника в районе населенного пункта Томина Балка, пишет «Свободная пресса».

«В результате ... потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, шесть получили ранения различной степени тяжести», — подчеркнул источник.

Также российские силы уничтожили гаубицу «Гвоздика» и украинскую радиолокационную станцию AN/TPQ производства США, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФХерсон
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