СМИ: Российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей ВСУ и гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что накануне российские военные ударили по стоянке техники противника в районе населенного пункта Томина Балка, пишет «Свободная пресса».
«В результате ... потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, шесть получили ранения различной степени тяжести», — подчеркнул источник.
Также российские силы уничтожили гаубицу «Гвоздика» и украинскую радиолокационную станцию AN/TPQ производства США, пишет РИА ФАН.
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