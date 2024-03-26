«Давят оборону»: ВС РФ наступают на Донецком фронте, Белгород под обстрелом
Российская армия продолжает наступление к Часову Яру, а также овладела почти всей восточной частью Новомихайловки. При этом на Авдеевском направлении ВС РФ эвакуировали первую трофейную БМП Marder.
Средства противовоздушной обороны сбили 13 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, около 7:00 мск были уничтожены два запущенных реактивных снаряда системы «Град».
Так, обстрелы приграничных регионов не прекращаются, между тем российская армия продолжает наступление. По данным Telegram-канала «WarGonzo», на Донецком фронте ВС РФ продвинулись в Новомихайловке, овладев практически всей восточной частью населенного пункта. Отмечается, что одновременно с этим российские войска продвигаются к селу с юга.
Согласно данным, в районе Победы, в Георгиевском, на южных подступах к Красногоровке и в районе Невельского идут встречные бои.
«В Первомайском ВСУ упорно держат оборону, оказывая серьезное сопротивление, но ВС РФ все равно постепенно продавливают украинскую оборону, забирая все новые позиции. Бои идут в центральной части населенного пункта», - говорится в сообщении.
Подчеркивается также, что в районе Тоненького российские войска продолжают развивать наступление в направлении Уманского и Яснобродовки. Кроме того, ожесточенные бои идут на подступах к Семеновке, где ВС РФ атакуют со стороны Орловки и с участка между Орловкой и Бердычами, стараясь взять под контроль дорогу, снабжающую украинский гарнизон.
На Бахмутовском направлении российские военные предпринимали штурмовые действия в районе Клещеевки. По данным канала, ВС РФ продолжают развивать наступление по направлению к Часов Яру южнее Богдановки и по высотам севернее Ивановского (Красного). В последнем населенном пункте ВСУ пытались контратаковать на западных окраинах, но без успеха, добавляется в сообщении.
На Запорожском фронте на линии Работино-Вербовое российская армия продолжает «давить» на позиции украинцев. Сообщается, что ВСУ дистанционно минируют пути подходов к своим позициям, чтобы затруднить продвижение российских войск.
В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также сообщил в ночь на 26 марта, что российские военные продолжают продвижение от Артемовска к Часов Яру.
Между тем российские военные успешно подбивают западную технику и берут трофеи. Минобороны РФ 26 марта сообщило, что военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения первую трофейную БМП Marder немецкого производства.
По данным ведомства, бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса провели подготовленную операцию по эвакуации боевой машины ночью. Была проведена разведка местности, с помощью инженеров проложена новая дорога, разминированы минные поля и обеспечен скрытный подход к БМП. После этого силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя.
БМП получила незначительные повреждения минами, которыми ВСУ пытались уничтожить технику при эвакуации. В военном ведомстве отметили, что из-за своего большого веса боевая машина не достигла своей цели и увязла в грунте. Сообщается, что украинские военные были вынуждены бросить БМП и сбежать. Российский механик-водитель с позывным Шуба рассказал, что машину вытаскивали долго, во время эвакуации отряд попал под обстрел.
В свою очередь заместитель командира по технической части с позывным Казбек рассказал, что машину «затрофеили» в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении во время одной из контратак украинской армии.
Ранее, 20 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за первые три месяца 2024 года почти в три раза превышают показатели за аналогичный период прошлого года. По его словам, потери украинской армии составили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц вооружения, в том числе четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок ЗРК, в том числе пять Patriot, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области двое пожарных пострадали при обстреле
- Летевший из Красноярска в Благовещенск самолет экстренно сел в Чите
- Россиянка Александрова обыграла первую ракетку мира Свентек
- Два снаряда РСЗО «Град» сбили над Белгородской областью
- Песков назвал поездку на Олимпиаду вопросом личного решения спортсменов и федераций
- Песков: Почти все россияне согласны с линией Путина
- Песков назвал Путина трудоголиком
- Над Белгородской областью уничтожили 13 снарядов РСЗО «Вампир»
- Российские военные заполучили первую трофейную БМП Marder
- В СБУ подтвердили, что за подрывом Крымского моста стоит Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru