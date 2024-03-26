«Давят оборону»: ВС РФ наступают на Донецком фронте, Белгород под обстрелом

Так, обстрелы приграничных регионов не прекращаются, между тем российская армия продолжает наступление. По данным Telegram-канала «WarGonzo», на Донецком фронте ВС РФ продвинулись в Новомихайловке, овладев практически всей восточной частью населенного пункта. Отмечается, что одновременно с этим российские войска продвигаются к селу с юга.

Согласно данным, в районе Победы, в Георгиевском, на южных подступах к Красногоровке и в районе Невельского идут встречные бои.

«В Первомайском ВСУ упорно держат оборону, оказывая серьезное сопротивление, но ВС РФ все равно постепенно продавливают украинскую оборону, забирая все новые позиции. Бои идут в центральной части населенного пункта», - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что в районе Тоненького российские войска продолжают развивать наступление в направлении Уманского и Яснобродовки. Кроме того, ожесточенные бои идут на подступах к Семеновке, где ВС РФ атакуют со стороны Орловки и с участка между Орловкой и Бердычами, стараясь взять под контроль дорогу, снабжающую украинский гарнизон.

На Бахмутовском направлении российские военные предпринимали штурмовые действия в районе Клещеевки. По данным канала, ВС РФ продолжают развивать наступление по направлению к Часов Яру южнее Богдановки и по высотам севернее Ивановского (Красного). В последнем населенном пункте ВСУ пытались контратаковать на западных окраинах, но без успеха, добавляется в сообщении.