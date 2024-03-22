Военный эксперт рассказал, когда Россия начнет масштабное наступление на Украине

«Пока не стоит ждать крупномасштабного наступления ВС России. Скорее всего, оно начнется, когда падет самый мощный укрепрайон ВСУ на данный момент — линия Славянск — Краматорск», - сказал он.

По словам эксперта, российским военным также необходимо срочно ликвидировать тоннели в Карпатах на западе Украины. Аналитик допустил, что их работа обеспечивает Киев западным оружием и боевой техникой.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».



