Военный эксперт рассказал, когда Россия начнет масштабное наступление на Украине

Крупномасштабное наступление ВС России в зоне СВО может начаться с взятия под контроль Славянска и Краматорска. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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«Пока не стоит ждать крупномасштабного наступления ВС России. Скорее всего, оно начнется, когда падет самый мощный укрепрайон ВСУ на данный момент — линия Славянск — Краматорск», - сказал он.

По словам эксперта, российским военным также необходимо срочно ликвидировать тоннели в Карпатах на западе Украины. Аналитик допустил, что их работа обеспечивает Киев западным оружием и боевой техникой.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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