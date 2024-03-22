Военный эксперт рассказал, когда Россия начнет масштабное наступление на Украине
Крупномасштабное наступление ВС России в зоне СВО может начаться с взятия под контроль Славянска и Краматорска. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Пока не стоит ждать крупномасштабного наступления ВС России. Скорее всего, оно начнется, когда падет самый мощный укрепрайон ВСУ на данный момент — линия Славянск — Краматорск», - сказал он.
По словам эксперта, российским военным также необходимо срочно ликвидировать тоннели в Карпатах на западе Украины. Аналитик допустил, что их работа обеспечивает Киев западным оружием и боевой техникой.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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