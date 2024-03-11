Глава ЦРУ допустил новое контрнаступление ВСУ в конце 2024 года
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать новое контрнаступление в конце 2024 года, предположил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Об этом пишет РИА Новости.
По его оценке, с американской военной помощью Украина сможет продержаться в 2024-2025 годах. Бернс полагает, что продолжение поддержки со стороны Запада даст ВСУ возможность перейти в наступление в конце текущего года и обеспечит «проникающие удары по Крыму».
Ранее стало известно, что американский Конгресс в марте или апреле может принять проект закона о выделении Киеву $60 миллиардов военной помощи.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) сообщил о подготовке Киевом «серьезной военной операции в Крыму», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru