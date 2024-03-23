Минобороны России: Населенный пункт Красное освобожден в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР, сообщило Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались о нанесении огневого поражения живой силе бригады ВСУ на купянском направлении. Кроме того, на этом же направлении было отражено три атаки украинской стороны у Синьковки.
ВС РФ также нанесли огневое поражение живой силе двух бригад ВСУ у Работина и Токаревки, потери украинской стороны составили около 40 военных.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью в Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять беспилотников, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru