Минобороны России: Населенный пункт Красное освобожден в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР, сообщило Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве также отчитались о нанесении огневого поражения живой силе бригады ВСУ на купянском направлении. Кроме того, на этом же направлении было отражено три атаки украинской стороны у Синьковки.

ВС РФ также нанесли огневое поражение живой силе двух бригад ВСУ у Работина и Токаревки, потери украинской стороны составили около 40 военных.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью в Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять беспилотников, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраинаВСУ

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