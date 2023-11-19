CNN: Наемники ВСУ возвращаются за границу в испуге
Иностранные наемники расторгают контракты с Вооруженными силами Украины, оценив ожесточенность боев с российскими военными. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка.
«Многие из них приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Как правило, они не понимают, во что ввязываются», — прокомментировал ситуацию Костюк.
Он считает, что наемники соглашаются на командировку на Украину ради хорошего резюме или профессионального честолюбия, однако, не представляют себе масштабы артиллерийского огня, под которым оказываются пехотинцы.
По данным Костюка, половина иностранных наемников после участия в боях расторгают контракты с ВСУ.
Ранее сотрудники украинских правоохранительных органов обнаружили тело наемника из Великобритании Дэниела Берка в канализации на полигоне в Запорожской области, сообщило издание Sun со ссылкой на родственников погибшего.
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