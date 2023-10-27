Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
Сотрудники украинских правоохранительных органов обнаружили тело наемника из Великобритании Дэниела Берка в канализации на полигоне в Запорожской области, сообщило издание Sun со ссылкой на родственников погибшего.
Отец Берка заявил, что ДНК-тест его сына оказался положительным. По предварительным данным, британца застрелил другой наемник.
Тело Берка помог обнаружить наемник из Австралии Абдельфетах Нури. Он признался в убийстве британца по ошибке.
В начале сентября телеканал Sky News сообщал о гибели британского наемника Джордана Чедвика, воевавшего на стороне Украины. Мужчину обнаружили в водоеме со связанными за спиной руками, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru