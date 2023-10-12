Из Харькова сбежало подразделение иностранных наемников

Он отметил, что наемники выехали из пункта постоянной дислокации, который находится в одном из учебных заведений города. По словам Марочко, они полностью покинули свое месторасположение, забрали вещевое и остальное имущество. Согласно данным, наемники решили покинуть Украину.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины с начала июня в ходе контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, свыше 550 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин, передает «Радиоточка НСН».

