Из Харькова сбежало подразделение иностранных наемников

Одно из подразделений иностранных наемников выехало из Харькова на Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

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Он отметил, что наемники выехали из пункта постоянной дислокации, который находится в одном из учебных заведений города. По словам Марочко, они полностью покинули свое месторасположение, забрали вещевое и остальное имущество. Согласно данным, наемники решили покинуть Украину.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины с начала июня в ходе контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, свыше 550 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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