Из Харькова сбежало подразделение иностранных наемников
Одно из подразделений иностранных наемников выехало из Харькова на Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Он отметил, что наемники выехали из пункта постоянной дислокации, который находится в одном из учебных заведений города. По словам Марочко, они полностью покинули свое месторасположение, забрали вещевое и остальное имущество. Согласно данным, наемники решили покинуть Украину.
Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины с начала июня в ходе контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, свыше 550 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru