В Перми загорелся производственный объект на площади 2,1 тысячи «квадратов»
Производственный объект загорелся в Перми на площади более 2 тысяч квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Пожар произошел по адресу: город Пермь, поселок Новые Ляды. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение в здании цеха», — отметили в ведомстве.
Огонь локализовали на площади 2,1 тысячи «квадратов». Данных о пострадавших не приводится.
Ранее в подмосковном Павловском Посаде произошло возгорание складского здания на площади 1400 кв. м, напоминает 360.ru.
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