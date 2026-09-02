В Перми загорелся производственный объект на площади 2,1 тысячи «квадратов»

Производственный объект загорелся в Перми на площади более 2 тысяч квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Пожар произошел по адресу: город Пермь, поселок Новые Ляды. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение в здании цеха», — отметили в ведомстве.

Огонь локализовали на площади 2,1 тысячи «квадратов». Данных о пострадавших не приводится.

Ранее в подмосковном Павловском Посаде произошло возгорание складского здания на площади 1400 кв. м, напоминает 360.ru.

