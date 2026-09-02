Путин назвал угрозы Зеленского закрыть небо России заявкой на гостерроризм
Президент России Владимир Путин ответил на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.
Это произошло на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. «Если это сказано вслух, то это заявка на государственный терроризм», — указал российский лидер.
Ранее Зеленский обратился с угрозами к летающим над РФ международным авиакомпаниям, призвав их отказаться от полетов над страной из-за беспилотников. По его словам, российское небо становится «полностью опасным».
Также Путин рассказал, почему РФ не наносит удары по руководству Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин назвал угрозы Зеленского закрыть небо России заявкой на гостерроризм
- СМИ: Украина не возобновит работу портов до декабря 2026 года
- Путин рассказал, почему РФ не наносит удары по руководству Украины
- СМИ: Российские чиновники массово закупили антипрослушки
- Путин прокомментировал слухи о мобилизации
- Путин заявил о взятии Святогорска и выходе войск к Славянску
- На Украине ввели крупные штрафы за русский язык в школьных чатах
- Министры финансов ЕС отказались от фото с Силуановым на G20 в США
- Ozon предложил продавцам хранить товары на складах в Казахстане
- Минимальная продуктовая корзина в России подорожала на 8,5%