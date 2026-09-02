Путин назвал угрозы Зеленского закрыть небо России заявкой на гостерроризм

Это произошло на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. «Если это сказано вслух, то это заявка на государственный терроризм», — указал российский лидер.

Ранее Зеленский обратился с угрозами к летающим над РФ международным авиакомпаниям, призвав их отказаться от полетов над страной из-за беспилотников. По его словам, российское небо становится «полностью опасным».

Также Путин рассказал, почему РФ не наносит удары по руководству Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

