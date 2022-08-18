Минобороны РФ предупредило о готовящейся Киевом провокации на Запорожской АЭС

По данным военного ведомства, киевские власти запланировали «резонансную провокацию» в период визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

«Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности», — отметили в Минобороны.

Также подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны к пятнице завершить сосредоточение в этом регионе и подготовиться к фиксации факта аварии на ЗАЭС и проведению мероприятий по демонстрации «ликвидации» последствий.

Конашенков подчеркнул, что подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ планируют 19 августа нанести артиллерийские удары по территории ЗАЭС с огневых позиций в Никополе. Киев намерен возложить вину за их последствия на Вооруженные силы РФ.

«Украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС. Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны», — указали в Минобороны.

