В Запорожье не исключили катастрофу «хуже Чернобыля» на ЗАЭС
Войска Украины пытаются повредить систему охлаждения Запорожской атомной электростанции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
По его словам, это может привести к катастрофе, которая своими масштабами превзойдет аварию на Чернобыльской станции. Отмечается, что командование украинских Вооруженных сил поставило перед солдатами задачу — бить по системе охлаждения. Рогов отметил, что в этом случае это будет уже не «грязная бомба», «а настоящая ядерная бомба».
Главного совета подчеркнул, что произойдет взрыв ядерного реактора, по сравнению с которым авария на Чернобыльской АЭС покажется «просто цветочками».
Напомним, обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.
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