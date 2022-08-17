По его словам, это может привести к катастрофе, которая своими масштабами превзойдет аварию на Чернобыльской станции. Отмечается, что командование украинских Вооруженных сил поставило перед солдатами задачу — бить по системе охлаждения. Рогов отметил, что в этом случае это будет уже не «грязная бомба», «а настоящая ядерная бомба».

Главного совета подчеркнул, что произойдет взрыв ядерного реактора, по сравнению с которым авария на Чернобыльской АЭС покажется «просто цветочками».

Напомним, обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.

