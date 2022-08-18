МИД: обстрелы мешают делегации МАГАТЭ приехать на ЗАЭС

Делегация международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не может посетить Запорожскую атомную электростанцию, пока Украина не прекратит обстрелы станции, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Игорь Вишневецкий.

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Ранее он сообщил, что Москва ведет диалог с МАГАТЭ и Секретариатом ООН, чтобы организовать поездки экспертов агентства на Запорожскую станцию.

Напомним, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Запорожской АЭС представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта.

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ФОТО: РИА Новости
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