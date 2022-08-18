МИД: обстрелы мешают делегации МАГАТЭ приехать на ЗАЭС

Ранее он сообщил, что Москва ведет диалог с МАГАТЭ и Секретариатом ООН, чтобы организовать поездки экспертов агентства на Запорожскую станцию.

Напомним, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Запорожской АЭС представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта.

