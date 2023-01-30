Макфол: Запад может обязать Украину не применять поставленное оружие по России

В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в журнале Foreign Affairs.

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По его словам, Вашингтон мог бы отправить Киеву БМП, системы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня и боеприпасы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что Киеву нужны баллистические ракеты, в частности ракеты ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаОружие
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