В Кремле ответили на слова фон дер Ляйен об энергетическом перемирии
России следует обеспечить национальные интересы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ранее заявившей, что Москва должна согласиться на энергетическое перемирие в украинском конфликте.
«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы», - подчеркнул Песков.
Он добавил, что с такими ультиматумами Европе сложно претендовать на роль посредников в урегулировании кризиса или участников переговоров. По словам Пескова, происходящее доказывает обоснованность опасений России относительно того, смогут ли европейские представители занять конструктивную позицию и помочь мирному процессу.
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