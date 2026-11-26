Представитель Кремля прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ранее заявившей, что Москва должна согласиться на энергетическое перемирие в украинском конфликте.

«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что с такими ультиматумами Европе сложно претендовать на роль посредников в урегулировании кризиса или участников переговоров. По словам Пескова, происходящее доказывает обоснованность опасений России относительно того, смогут ли европейские представители занять конструктивную позицию и помочь мирному процессу.

