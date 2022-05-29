Бывший помощник Рейгана заявил о невозможности победы Киева
Выход Украины победителем из кризиса практически невозможен, сказано в материале в журнале American Conservative бывшего специального помощника Рональда Рейгана Дуга Бэндоу.
Он считает, что Вашингтон переоценивает возможности Киева в противостоянии российской военной спецоперации.
«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — написал политик.
Он считает, что властям США следует добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем.
Напомним, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украине следует отдать Москве территории и, в идеале, занять место «нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой». После этого его внесли в базу украинского «Миротворца».
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