Экс-госсекретаря США Киссинджера внесли в базу украинского «Миротворца»

В пояснении говорится, что американский политик попал базу «за участие в информационной спецоперации России против Украины». Отметим, что данные Киссинджера «Миротворец» опубликовал после выступления экс-госсекретаря на форуме в Давосе, где он высказался на тему российско-украинского конфликта.

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) Киссинджер заявил, что Украине следует отдать Москве территории и, в идеале, занять место «нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой».

