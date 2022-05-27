Экс-госсекретаря США Киссинджера внесли в базу украинского «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец», который известен скандальными публикациями с данными журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других «изменниках родины» и иностранных гражданах, внёс в свою базу бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, сообщает РИА Новости.

Премьера Венгрии внесли в базу «Миротворца» как «антиукраинского пропагандиста»

В пояснении говорится, что американский политик попал базу «за участие в информационной спецоперации России против Украины». Отметим, что данные Киссинджера «Миротворец» опубликовал после выступления экс-госсекретаря на форуме в Давосе, где он высказался на тему российско-украинского конфликта.

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) Киссинджер заявил, что Украине следует отдать Москве территории и, в идеале, занять место «нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СШАПолитикаМиротворецУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры