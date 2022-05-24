Киссинджер назвал идеальный результат разрешения конфликта на Украине
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что идеальным результатом разрешения российско-украинского конфликта станет нейтральный статус Украины, сообщает ТАСС.
Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 98-летний политик заявил, что Киев должен отдать Москве территории, а Западу нужно отказаться от попыток нанести сокрушительное поражение России, так как это будет иметь катастрофические последствия для стабильности.
«Идеальным результатом стало бы, если Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — заключил Киссинджер.
Ранее экс-госсекретарь США призвал американские власти избегать столкновения с Китаем из-за Тайваня, сообщает RT. По мнению Киссинджера в центре переговоров между Вашингтоном и Пекином должны быть принципы отношений.
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