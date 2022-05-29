Пушков рассказал Зеленскому, что произойдёт из-за отказа от мирных переговоров
Отказом от мирных переговоров с Россией украинский лидер Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Он считает, что негативная реакция украинского политика на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Москвой демонстрирует непонимание президента перспектив Киева, если он не добьется в ближайшие месяцы урегулирования с РФ.
Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) Киссинджер заявил, что Украине следует отдать Москве территории и, в идеале, занять место «нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой». После этого его внесли в базу украинского «Миротворца».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 556 / сут.
Умерли
379 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 844 / сут.
- СМИ: ускоренное вступление Киева в ЕС не отвечало бы интересам союза
- Полиция задержала 46 человек на финале Лиги чемпионов
- СМИ: Байдена уличили во лжи
- Пушков рассказал Зеленскому, что произойдёт из-за отказа от мирных переговоров
- Жителям Финляндии назвали последствия антироссийских санкций
- Путин подписал закон, обязывающий туроператора формировать электронную путевку
- Аналитик: укрепление рубля может скоро закончиться
- «Реал» победил «Ливерпуль» в финале ЛЧ
- Кадыров: Северодонецк полностью освобожден
- Россияне не могут играть в Diablo Immortal
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru