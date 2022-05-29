Пушков рассказал Зеленскому, что произойдёт из-за отказа от мирных переговоров

Отказом от мирных переговоров с Россией украинский лидер Владимир Зеленский рискует потерять куда больше, чем Крым и Донбасс, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Киссинджер допустил, что Вашингтону придется добиваться смены режимов в авторитарных странах

Он считает, что негативная реакция украинского политика на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Москвой демонстрирует непонимание президента перспектив Киева, если он не добьется в ближайшие месяцы урегулирования с РФ.

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) Киссинджер заявил, что Украине следует отдать Москве территории и, в идеале, занять место «нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой». После этого его внесли в базу украинского «Миротворца».

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийАлексей Пушков
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