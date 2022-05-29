Пушков рассказал Зеленскому, что произойдёт из-за отказа от мирных переговоров

Он считает, что негативная реакция украинского политика на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Москвой демонстрирует непонимание президента перспектив Киева, если он не добьется в ближайшие месяцы урегулирования с РФ.

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) Киссинджер заявил, что Украине следует отдать Москве территории и, в идеале, занять место «нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой». После этого его внесли в базу украинского «Миротворца».

